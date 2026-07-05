Режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что на территории Украины сформировались два поколения людей, которые не воспринимают идею единства с русским народом. Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в Ярославле.

По словам Михалкова, за прошедшие десятилетия в стране сложилась система взглядов, в рамках которой идея общего исторического и культурного пространства с Россией была отвергнута.

«Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь», — сказал режиссёр.

Он также отметил, что, по его мнению, урегулирование конфликта связано с вопросами территорий, безопасности российских граждан, а также статусом Крыма и Донбасса.

Михалков подчеркнул, что украинский национализм, как он считает, имеет длительную историю и не является явлением последних лет. По его словам, соответствующие идеи сохранялись в общественно-политической жизни страны на протяжении десятилетий.

Кроме того, режиссёр заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв реабилитировал многих украинских националистов. По мнению Михалкова, представители руководства Украинской ССР и независимой Украины нередко были связаны с националистическим движением или разделяли близкие взгляды.

Также на пресс-конференции Михалков раскритиковал запреты на демонстрацию алкоголя и наркотиков в кино. По словам режиссёра, главное — не то, что зритель видит на экране, а с какими мыслями он уходит из зала. Он не понимает, как можно противостоять наркотикам, ни разу их не показав.