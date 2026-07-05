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5 июля, 08:52

Силовики пришли с рейдом в кабаре Петербурга из-за вспышки оспы обезьян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Накануне в одном из кабаре на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге прошла проверка силовиков. Как оказалось, профилактический рейд организовали после того, как среди посетителей заведения выявили случаи заражения оспой обезьян, сообщает телеканал «Санкт Петербург».

Силовики нагрянули в кабаре Петербурга после случаев оспы обезьян. Видео © Телеканал «Санкт Петербург».

Кроме того, организаторов клуба подозревают в публичной пропаганде запрещённого в России экстремистского сообщества. Во время визита правоохранителей в помещении находились несколько десятков человек — всех проверили на наличие наркотиков и психотропных веществ. По результатам рейда решается вопрос о возбуждении административного дела.

В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества
В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

Напомним, сотрудники ОМОН провели проверку в одном из крупнейших гей-клубов* России — Cabaret в Санкт-Петербурге, где устанавливали возраст и личности посетителей и персонала, проверяли их на причастность к пропаганде ЛГБТ* и искали наркотики, а также проверяли информацию о возможном посещении клуба людьми, заражёнными оспой обезьян.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Анастасия Никонорова
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