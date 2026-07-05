В Ханты-Мансийске артист кукольного театра погиб после драки с коллегой

В Ханты-Мансийске скончался артист местного кукольного театра. По предварительным данным, трагедии предшествовала драка с коллегой из другого культурного учреждения. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, между мужчинами произошёл конфликт, переросший в потасовку. В ходе неё потерпевший споткнулся и ударился головой — полученные травмы оказались смертельными.

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности»», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета на момент публикации комментарий не предоставили. В Ханты-Мансийском театре кукол на звонок журналиста не ответили, руководству направлен запрос. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нелидове Тверской области 4 июля на улице Маресьева в посёлке Южный водитель 1963 года рождения на «Форд Фокусе» при обгоне на высокой скорости потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся, в результате чего водитель и пассажирка 1983 года рождения погибли на месте, а ещё один мужчина с травмами был госпитализирован.