Видео с «эффектом зеркала» и участием Трампа набирает популярность в Сети

В соцсетях набрало популярность видео с празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, на котором американский президент Дональд Трамп смотрит телетрансляцию, где показывают его же, наблюдающего за собой на экране. Кадры были сняты Fox News во время официальных мероприятий

«Рекурсия» Трампа на праздновании 250-летия США. Видео © Telegram / Clash Report

На записи видно, как президент стоит перед экраном, на котором транслируется сюжет телеканала Fox News, при этом в эфире также показан сам Трамп, смотрящий на происходящее. Ролик быстро распространился в интернете и вызвал волну ироничных комментариев из-за необычного визуального эффекта «вложенной трансляции».

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп затронули тему масштабных мероприятий, приуроченных к 250-летию независимости Соединённых Штатов. Российская сторона обратила внимание на праздничные торжества в США.