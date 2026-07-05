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5 июля, 09:38

Видео с «эффектом зеркала» и участием Трампа набирает популярность в Сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

В соцсетях набрало популярность видео с празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, на котором американский президент Дональд Трамп смотрит телетрансляцию, где показывают его же, наблюдающего за собой на экране. Кадры были сняты Fox News во время официальных мероприятий

«Рекурсия» Трампа на праздновании 250-летия США. Видео © Telegram / Clash Report

На записи видно, как президент стоит перед экраном, на котором транслируется сюжет телеканала Fox News, при этом в эфире также показан сам Трамп, смотрящий на происходящее. Ролик быстро распространился в интернете и вызвал волну ироничных комментариев из-за необычного визуального эффекта «вложенной трансляции».

В США при стрельбе в День независимости пострадали 8 человек
В США при стрельбе в День независимости пострадали 8 человек

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп затронули тему масштабных мероприятий, приуроченных к 250-летию независимости Соединённых Штатов. Российская сторона обратила внимание на праздничные торжества в США.

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Милена Скрипальщикова
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