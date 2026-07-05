Мотоцикл вылетел на тротуар в Казани и сбил пешеходов — водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Казани на улице Залесной. После столкновения с легковым автомобилем мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов.

Момент ДТП на Горьковском шоссе с участием мотоцикла в Казани. Видео © Telegram / Регион116 Казань

По информации городской Госавтоинспекции, авария произошла 4 июля возле дома № 2В. В результате происшествия погиб водитель мотоцикла, ещё три человека получили травмы.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan 1985 года рождения начал поворачивать направо для въезда на автозаправочную станцию и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по правой полосе в попутном направлении.

После столкновения двух транспортных средств мотоцикл вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Водитель двухколёсного транспорта 1995 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Пассажирка мотоцикла, а также двое пешеходов были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Материалы по факту аварии переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нелидове Тверской области водитель «Форд Фокуса» 1963 года рождения при обгоне на скорости потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся; водитель и пассажирка 1983 года рождения погибли на месте, ещё один мужчина госпитализирован.