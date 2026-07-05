Вулкан Шивелуч активизировался, облако пепла достигло 12 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Облако пепла движется в западном направлении. Специалисты опубликовали фото, на которых видно распространение выброса. В связи с ситуацией введен красный сигнал авиационной опасности. Он означает повышенный риск для полетов в зоне влияния пеплового облака.

При этом в группе предупредили о вероятности новых извержений. Не исключается повторный выброс пепла. Рекомендации для авиации и других служб будут действовать с учетом перемещения облака и развития процесса. Дальнейшие наблюдения продолжатся.

Ранее вулкан Мутновский на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 километров. Это стратовулкан, входящий в Восточный хребет, расположенный примерно в 80 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Его активность связана с геологическими процессами в зоне субдукции Тихоокеанской плиты.