Актриса Шпица впервые рассказала о двух выкидышах перед рождением второго сына

Актриса Катерина Шпица поделилась личной историей, рассказав, что до рождения второго ребёнка она дважды пережила выкидыши. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Мы теряли, теряли дважды. Об одном случае рассказывали в сети, чтобы поддержать всех, кто проходил этот путь», — написала она.

Вторую потерю беременности, как призналась Шпица, она предпочла не афишировать даже среди близких, чтобы не травмировать родных, особенно старшего сына, который тяжело переживал ожидание появления брата или сестры. Актриса отметила, что справиться с этим периодом ей помогла поддержка мужа, с которым она разделила переживания в тот сложный момент.

Ранее стало известно о пополнении в семье актрисы Катерины Шпицы, которая сообщила о рождении второго ребёнка. Мальчик появился на свет в браке с Русланом Пановым. Пара уже получила поздравления от поклонников и коллег, а сама Шпица подчеркнула, что для семьи это долгожданное событие.