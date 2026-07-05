Трамп пригрозил «отправить в небытие» коммунизм, если потребуется

Президент США Дональд Трамп во время выступления по случаю 250-летия независимости страны заявил, что коммунизм вновь представляет угрозу для Америки, и пообещал при необходимости снова «отправить в небытие» серп и молот.

«Звёзды и полосы (флаг США) уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», — сказал он.

Выступая в Вашингтоне на праздничных мероприятиях, американский лидер заявил, что коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке». По его словам, эту идеологию следует воспринимать как «опухоль, которую нужно вырезать немедленно». Трамп также подчеркнул, что коммунистическая система полностью противоположна американской и, по его мнению, «никогда не работала». Президент добавил, что американские военнослужащие сражались с коммунизмом по всему миру не для того, чтобы подобная угроза вновь появилась внутри Соединённых Штатов.

Кроме того, Трамп заверил, что Америка никогда не станет коммунистической страной, и поблагодарил ветеранов, участвовавших в войнах против коммунистических государств. Среди них он отдельно упомянул капрала морской пехоты Пэта Финна и рядового Руди Микинса, воевавших в битве при Чосинском водохранилище во время Корейской войны, а также ветерана войны во Вьетнаме полковника Пэриса Дэвиса.

Ранее Дональд Трамп назвал коммунизм одной из главных угроз для Соединённых Штатов, сравнив его по масштабу с мировыми войнами, нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября 2001 года. Негативное отношение Трампа к коммунизму и левым движениям известно давно. Его наставником был юрист Рой Кон, сотрудничавший с сенатором Джозефом Маккарти во времена кампании по борьбе с предполагаемыми коммунистами в США.