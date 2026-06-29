Коммунисты одержали сенсационную победу на выборах в Австрии

Коммунистическая партия Австрии одержала победу на выборах в городской совет Граца. По итогам голосования политическая сила получила более трети голосов избирателей и стала крупнейшей фракцией в местном парламенте. Об этом сообщает издания Sueddeutsche Zeitung.

Голосование в городской совет второго по величине города Австрии состоялось 28 июня. Наибольшую поддержку жителей получила Коммунистическая партия Австрии, набравшая 35,63% голосов. Такой результат позволяет партии рассчитывать на 18 мест из 48 в муниципальном совете и сохранить статус ведущей политической силы города. Следом расположилась Австрийская народная партия. Консерваторы заручились поддержкой 25,35% избирателей, что соответствует 13 мандатам.

Третью строчку заняли «Зелёные», получившие 14,84% голосов и семь мест. Австрийская партия свободы набрала 12,2%, что обеспечило ей шесть кресел в городском парламенте. При этом на общенациональном уровне политическая картина выглядит иначе. На парламентских выборах 2024 года именно правые популисты показали лучший результат в стране, тогда как коммунисты не смогли преодолеть проходной барьер. Эксперты объясняют успех КПА в Граце её вниманием к вопросам доступного жилья и более сдержанной политической позицией, которая на протяжении многих лет находила отклик у местных жителей.

Ранее сообщалось, что отношения между Австрией и Россией ранее оказались в центре внимания после решения Вены выслать трёх российских дипломатов. Австрийские власти объявили их персонами нон грата, заподозрив в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.