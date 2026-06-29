Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 10:41

Коммунисты одержали сенсационную победу на выборах в Австрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aishwarya young

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aishwarya young

Коммунистическая партия Австрии одержала победу на выборах в городской совет Граца. По итогам голосования политическая сила получила более трети голосов избирателей и стала крупнейшей фракцией в местном парламенте. Об этом сообщает издания Sueddeutsche Zeitung.

Голосование в городской совет второго по величине города Австрии состоялось 28 июня. Наибольшую поддержку жителей получила Коммунистическая партия Австрии, набравшая 35,63% голосов. Такой результат позволяет партии рассчитывать на 18 мест из 48 в муниципальном совете и сохранить статус ведущей политической силы города. Следом расположилась Австрийская народная партия. Консерваторы заручились поддержкой 25,35% избирателей, что соответствует 13 мандатам.

Третью строчку заняли «Зелёные», получившие 14,84% голосов и семь мест. Австрийская партия свободы набрала 12,2%, что обеспечило ей шесть кресел в городском парламенте. При этом на общенациональном уровне политическая картина выглядит иначе. На парламентских выборах 2024 года именно правые популисты показали лучший результат в стране, тогда как коммунисты не смогли преодолеть проходной барьер. Эксперты объясняют успех КПА в Граце её вниманием к вопросам доступного жилья и более сдержанной политической позицией, которая на протяжении многих лет находила отклик у местных жителей.

Черкашин: Жители Австрии и Германии начали чаще задумываться о жизни в РФ
Черкашин: Жители Австрии и Германии начали чаще задумываться о жизни в РФ

Ранее сообщалось, что отношения между Австрией и Россией ранее оказались в центре внимания после решения Вены выслать трёх российских дипломатов. Австрийские власти объявили их персонами нон грата, заподозрив в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar