Черкашин: Жители Австрии и Германии начали чаще задумываться о жизни в РФ

Жители Австрии и Германии всё чаще интересуются переездом в Россию по программе переселения соотечественников. Об этом сообщил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. По его словам, спрос на участие в программе репатриации продолжает расти, пишет РИА «Новости».

Дипломат отметил, что интерес к переезду проявляют люди разных возрастов и социальных групп. Среди них есть как выходцы из бывшего СССР, так и коренные жители европейских стран.

«Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живёт в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы», — рассказал Черкашин.

По словам генконсула, часть семей рассматривает Россию как место для воспитания детей в другой культурной и моральной среде. Он отметил, что некоторые жители Европы не поддерживают либеральные ценности, которые активно продвигаются на Западе.

Черкашин также заявил, что для многих важную роль играют экономические причины. Люди оценивают перспективы благосостояния и видят в России возможности для инвестиций и ведения бизнеса. По его словам, интерес к программе добровольного переселения сейчас носит устойчивый характер. В консульстве фиксируют увеличение числа обращений по этой теме.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о сотнях обращений от граждан, желающих переехать в РФ. По её словам, люди связывают своё решение с политическим давлением и преследованием. Москалькова уточнила, что около 500 обращений поступило от граждан Украины. Ещё примерно 100 заявлений направили россияне, которые хотели бы вернуться на родину. Омбудсмен отметила, что часть заявителей столкнулась с уголовным преследованием из-за пророссийских взглядов. Она также заявила, что продолжает взаимодействовать по этим вопросам с международными организациями и украинской стороной.