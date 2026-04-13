Москалькова заявила о 600 обращениях о переезде в РФ из-за репрессий на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступило около 600 обращений от граждан России и Украины, которые просят помочь им перебраться в РФ. Люди связывают свои просьбы с политическим преследованием на Украине, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что примерно 500 заявлений направили граждане Украины. Эти люди настаивают, что столкнулись с преследованием по политическим причинам. Ещё около 100 обращений поступило от россиян, которые просят содействия в возвращении на родину.

Москалькова подчеркнула, что остаётся в контакте с украинской стороной и международными организациями. Она добавила, что среди обращений есть случаи, когда гражданам России и Украины вменяют уголовные дела из-за пророссийских взглядов.

А ранее Татьяна Москалькова рассказала о финансовой помощи гражданам Украины, эвакуированным из зоны боевых действий российскими военными. Каждый из них получил по 10 тысяч рублей. По её утверждению, эвакуированные украинцы живут в комфортных условиях. Их обеспечили всем необходимым, включая телефоны для связи с родными — в том числе и по видеосвязи.