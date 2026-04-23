Тысячи индийцев, считающих себя потомками царя Иудеи, готовятся к переезду в Израиль

Тысячи представителей Бней-Менаше на северо-востоке Индии готовятся к переселению в Израиль при поддержке властей. Масштабная программа рассчитана на несколько лет и включает постепенную транспортировку людей. Об этом сообщает The New York Times.

Эта группа считает себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. Сейчас в штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тысяч человек, и почти половина уже уехала с 1990-х годов.

«Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», — заявил представитель общины Шимон Нгамтенлал.

Очередной этап пройдет в рамках операции «Крылья рассвета»: около 250 человек отправят через Дели в Тель-Авив. Ранее власти Израиля согласились профинансировать переезд оставшихся 5800 человек.

Инициатива связана не только с историческими мотивами, но и с экономическими задачами. После конфликта 2023 года стране требуется рабочая сила, а переселенцы часто находят работу в строительстве и промышленности. Одновременно напряжённая обстановка в Манипуре делает отъезд для многих более актуальным.

