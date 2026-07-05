Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 10:36

Песков: Польше стоит задуматься о безопасности, производя дроны для ударов по РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Польше следует серьёзно задуматься о своей безопасности, поскольку на её территории налажено производство беспилотников, используемых Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Минобороны России ранее публиковало адреса таких предприятий.

Песков подчеркнул, что наличие этих производств в Польше, откуда дроны атакуют российских военных, не сулит ничего хорошего, хотя он и не хочет выступать в роли «предсказателя апокалипсиса».

«Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет», — сказал представитель Кремля в беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

В Совфеде задали три неудобных вопроса польскому министру, заявившему о готовности воевать с Россией
В Совфеде задали три неудобных вопроса польскому министру, заявившему о готовности воевать с Россией

Также Песков отреагировал на недавние статьи в британской и польской прессе, которые муссируют тему возможного удара Москвы по Польше. Он назвал эти материалы «ужастиками».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar