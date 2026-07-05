Песков: Польше стоит задуматься о безопасности, производя дроны для ударов по РФ
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Польше следует серьёзно задуматься о своей безопасности, поскольку на её территории налажено производство беспилотников, используемых Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Минобороны России ранее публиковало адреса таких предприятий.
Песков подчеркнул, что наличие этих производств в Польше, откуда дроны атакуют российских военных, не сулит ничего хорошего, хотя он и не хочет выступать в роли «предсказателя апокалипсиса».
«Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет», — сказал представитель Кремля в беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести».
Также Песков отреагировал на недавние статьи в британской и польской прессе, которые муссируют тему возможного удара Москвы по Польше. Он назвал эти материалы «ужастиками».
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