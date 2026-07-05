Девушка застряла в затопленном паркинге в Мурино из-за сбоя лифта

Жительница Мурино оказалась в ловушке после сильного ливня, когда лифт вместо нужного этажа доставил её в подземный паркинг, уже начавший заполняться водой. После инцидента оба лифта перестали работать, а двери, ведущие к стоянке, заблокировались. Оборудование перешло в аварийный режим, что фактически изолировало часть здания, пишет 78.ru.

Девушку заперло в затопленном паркинге после сбоя лифта. Видео © Telegram/ 78 | НОВОСТИ

Девушка попыталась вызвать помощь через кнопку экстренной связи в лифте. Из-за проблем с мобильной сетью связь с близкими была нестабильной, однако дозвониться всё же удалось. Вода продолжала прибывать, и уровень быстро повышался прямо в закрытом пространстве.

«Через 45-50 минут меня открыла охрана, за мной спустились. Воды уже по колено, чуть ниже колена. Меня вынесли на руках из этой ледяной воды», — рассказала Екатерина.

По её словам, после спасения она намерена обратиться в управляющую компанию, чтобы разобраться в причинах сбоя систем.

«Аварийный режим — он, наоборот, должен, по идее, открывать все двери, а не закрывать», — отметила она.

Ранее Life.ru пиал, что рабочий погиб при падении в шахту лифта с 10-го этажа в Уфе. Трагедия произошла в строящейся многоэтажке на бульваре Давлеткильдеева. По предварительным данным, 40-летний мужчина сорвался вниз во время работ.