В Союзе кинематографистов поддержали введение квот на иностранный кинопрокат

Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Лешковский в эфире радио «Комсомольская правда» поддержал инициативу о введении дополнительных механизмов регулирования проката иностранных фильмов. По его словам, практика квотирования давно применяется в разных странах для защиты национального кинопроизводства.

«Квотирование – это механизм совершенно легитимный и не в России придуманный. Международный опыт весьма богатый существует, и он был изобретён для защиты отечественных кинопроизводителей от американского кино», – сказал Лешковский.

Лешковский отметил, что соответствующая инициатива уже рассматривается в Госдуме и имеет высокие шансы на оперативное принятие. Обсуждаемый сбор в 5 миллионов рублей за прокатное удостоверение для зарубежных фильмов, по его мнению, вряд ли станет серьёзным барьером для крупных дистрибьюторов, но важно определить, как эти средства направят на развитие российского кино. Эксперт подчеркнул, что одних квот недостаточно — необходим комплексный подход к управлению отраслью.

«Кино у нас сегодня находится в застое. Это не секрет. И вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев», – заявил он.

Лешковский добавил, что кино следует рассматривать как стратегическую отрасль экономики и инструмент формирования гражданского самосознания, а смысловое содержание фильмов должно стать главным направлением развития индустрии.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что художественные произведения важны в оригинальном звучании, поскольку даже при хорошем переводе теряются смысловые и эмоциональные нюансы, и привёл пример беседы с режиссёром, снимавшим фильм на немецком языке. Он ответил на вопрос Сергея Безрукова о том, зачем зарубежным партнёрам русская культура на русском языке, сославшись на случай, когда отечественный режиссёр хотел, чтобы его немецкоязычная картина шла в России в оригинале.