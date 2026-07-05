В Курской области тракторист подорвался на мине во время работы в поле

В Льговском районе Курской области пострадал тракторист: его машина наехала на мину во время полевых работ. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«У него осколочные ранения левой голени», — уточнил губернатор.

Хинштейн отметил, что инцидент обошёлся без тяжёлых последствий: пострадавшего успели стабилизировать в районной больнице, а дальнейшее восстановление, по его желанию, пройдёт вне стен медучреждения — под регулярным контролем специалистов из поликлиники.

До этого в самом центре Рыльска на мине с дистанционным управлением подорвалась машина администрации района. Ранения разной тяжести получили четыре человека. Глава района Владимир Ковальчук пострадал от минно-взрывной травмы и осколочных ранений ног, а водителя автомобиля с повреждением бедра и раной живота отправили на срочную операцию.