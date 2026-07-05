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5 июля, 13:53

Меньше 1 см: Обладатель самого маленького пениса в мире собрался на операцию

Майкл Филлипс. Обложка © YouTube/ This Morning

Майкл Филлипс. Обложка © YouTube/ This Morning

Американец Майкл Филлипс, который ранее заявлял, что у него «самый маленький пенис в мире», сообщил, что заказал процедуру по увеличению мужского достоинства. Об этом пишет The Guardian.

По словам Филлипса, он собрал необходимые средства после того, как обратился за финансовой поддержкой к онлайн-сообществу. Кампания по сбору денег проходила через платформу GoFundMe. В интервью мужчина отметил, что чувствует благодарность и удивление из‑за отклика людей.

Процедура должна помочь американцу с проблемами мочеиспускания, которые он связывал с длиной пениса 0,38 дюйма (0,97 см), даже когда тот полностью «в эрекции». По его словам, планируемая операция ориентирована в первую очередь на увеличение обхвата.

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Полина Никифорова
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