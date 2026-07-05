Пьяный россиянин заночевал в чужом авто и чуть не довёл хозяйку до инфаркта

В Новороссийске мужчина провёл ночь в чужом автомобиле, приняв его за место для отдыха после застолья. Хозяйка машины обнаружила незваного «постояльца» утром перед поездкой в Краснодар. Об этом сообщил SHOT.

Пьяный мужчина случайно заночевал в чужой машине. Видео © Telegram / SHOT

Женщина по имени Света собиралась отправиться в Краснодар вместе с сыном и накануне поездки загрузила вещи в автомобиль. В этот раз сумки были оставлены на заднем сиденье, и дверь, как выяснилось позже, не была полностью захлопнута. Машина закрылась, но замок не сработал, что позволило постороннему человеку попасть внутрь.

Утром хозяйка открыла заднюю дверь и увидела внутри чужого мужчину, после чего сначала решила, что ошиблась автомобилем. Через несколько секунд из салона вышел незнакомец, который извинился и рассказал, что накануне употреблял алкоголь и после этого не помнит, как оказался в машине. Ночью он уснул в салоне, а утром, придя в себя, спокойно покинул автомобиль, не причинив ему ущерба.

Ранее в Москве произошёл похожий случай, который СМИ уже сравнивали с сюжетом «Иронии судьбы». Девушка после празднования Первомая в компании подруг перепутала этаж и проникла в чужую квартиру, решив там отдохнуть. Хозяйка жилья, 22-летняя москвичка, заметила посторонние звуки во время завтрака и отправилась проверить соседнюю комнату.