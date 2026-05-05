День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 15:45

Ирония судьбы или давайте уже после майских: Москвичка уснула в чужой квартире после шашлыков

Москвичка ворвалась в чужую квартиру, чтобы отоспаться после майских

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Москвичка ворвалась в чужую квартиру, чтобы отоспаться после бурных майских шашлыков. Об истории в стиле «Иронии судьбы» пишет SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Незваную гостью обнаружила 22-летняя хозяйка квартиры, которая спокойно завтракала одна, когда услышала странные шорохи в соседней комнате. Оказалось, что в кровати лежала незнакомая ей девушка и сладко спала.

Спящую леди пришлось разбудить. Та заявила, что никакого криминала тут нет: она просто отмечала с подружками Первомай, ошиблась этажом и завалилась спать. Не смутила её ни чужая постель, ни наличие в квартире домашних животных.

Кроссворд по «Иронии судьбы»: Лишь чистые романтики смогут ответить на все 9 вопросов!
Кроссворд по «Иронии судьбы»: Лишь чистые романтики смогут ответить на все 9 вопросов!

Кстати, «Ирония судьбы» оказалась в подборке лучших фильмов на Новый год по версии британской газета The Guardian. Русская комедия называется кинокритиком Филом Хоудом классикой, «известной каждому русскому». Он отметил сюжет фильма, «славянскую меланхолию» и музыку композитора Микаэла Таривердиева. Здесь вы сможете прочитать разбор песен из культовой ленты от психолога, а здесь — пройти тест по цитатам Нади Шевелёвой и узнать тайну семьи Катанян.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar