Ирония судьбы или давайте уже после майских: Москвичка уснула в чужой квартире после шашлыков

Москвичка ворвалась в чужую квартиру, чтобы отоспаться после бурных майских шашлыков. Об истории в стиле «Иронии судьбы» пишет SHOT.

Незваную гостью обнаружила 22-летняя хозяйка квартиры, которая спокойно завтракала одна, когда услышала странные шорохи в соседней комнате. Оказалось, что в кровати лежала незнакомая ей девушка и сладко спала.

Спящую леди пришлось разбудить. Та заявила, что никакого криминала тут нет: она просто отмечала с подружками Первомай, ошиблась этажом и завалилась спать. Не смутила её ни чужая постель, ни наличие в квартире домашних животных.

Кстати, «Ирония судьбы» оказалась в подборке лучших фильмов на Новый год по версии британской газета The Guardian. Русская комедия называется кинокритиком Филом Хоудом классикой, «известной каждому русскому». Он отметил сюжет фильма, «славянскую меланхолию» и музыку композитора Микаэла Таривердиева.