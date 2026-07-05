В Москве задержали африканца, напавшего на пожилого мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на пожилого человека. Об этом 5 июля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При мониторинге интернета была обнаружена видеозапись конфликта. На кадрах видно, что во время ссоры один из участников толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание. Пострадавший упал и получил перелом руки.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его на улице Саларьевской. Им оказался гражданин одного из африканских государств 1996 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

А ранее в Новосибирске ребёнок ударил 90-летнюю бабушку самокатом по голове и сбежал. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, у пенсионерки началось сильное кровотечение. Неравнодушные прохожие оперативно вызвали скорую помощь и полицию, а также самостоятельно нашли и остановили маленького хулигана.