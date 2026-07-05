Поражение Киева в конфликте якобы позволит российским военным кораблям заходить в Братиславу и Вену по Дунаю. Соответствующее высказывание сделал бывший украинский посол в Евросоюзе Андрей Веселовский в интервью агентству «Укринформ».

«Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и всё», — заявил он.

По его словам, победа Москвы будто бы создаст прямую угрозу безопасности для ряда европейских столиц. Веселовский также выразил мнение, что и в Варшаве, и в Будапеште, несмотря на критику киевских властей, осознают смертельную опасность такого сценария.

Дипломат призвал европейских партнёров отнестись к этим сигналам со всей серьёзностью. Он подчеркнул, что игнорирование подобных прогнозов способно обернуться тяжёлыми геополитическими последствиями, и настаивал на необходимости действовать на опережение.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Подобные угрозы звучат от западных политиков, которые хотят таким образом отвлечь внимание народа от внутренних проблем.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал милитаристскую риторику Запада. Поводом для заявления послужило признание главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. По словам Филиппо, высказывания генерала полностью разрушили многолетний тезис о существовании реальной угрозы со стороны России для границ альянса.