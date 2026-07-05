Британия за два года списала больше кораблей, чем потеряла в Фолклендской войне

Великобритания за последние два года вывела из эксплуатации больше военных кораблей, чем потеряла в ходе Фолклендского конфликта. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным публикации, с момента вступления Кира Стармера в должность премьер-министра из состава Королевского флота были выведены девять кораблей. Для сравнения, в ходе войны 1982 года Британия потеряла семь судов.

В списке списанных единиц — четыре фрегата, два десантных корабля, два танкера и одна атомная подводная лодка.

Отставные военные оценивают текущее состояние флота как крайне сложное. Бывший первый морской лорд адмирал Уэст, ранее командовавший фрегатом во время Фолклендской войны, заявил, что ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность.

«Количество кораблей, которыми мы располагаем, совершенно не соответствует задачам, которые нам необходимо решать», — отметил он.

По его словам, нынешний уровень боеготовности и численности Королевского флота может считаться одним из самых низких за последние столетия.

Ранее Великобритания снова осталась без боеготовой многоцелевой атомной подводной лодки класса Astute, так как все суда находятся на ремонте или обслуживании и не патрулируют воды. Это критично для слежки за российскими кораблями и защиты ракетоносцев.