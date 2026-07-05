Принц Гарри отправится в Британию без жены и детей из-за отказа в охране

Во время предстоящей на следующей неделе поездки в Великобританию принц Гарри решил не брать с собой близких. Об этом написала газета The Times.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский собирается на несколько дней прилететь на родину, чтобы поучаствовать в благотворительных мероприятиях. Компанию ему должна была составить семья — супруга Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет Диана. Такое случилось бы впервые за четыре года. Однако 26 июня, всего за несколько дней до вылета, младшего сына Карла III уведомили: ни он, ни его родные не смогут рассчитывать на полицейскую охрану и должны сами позаботиться о частной безопасности.

По данным издания, это спутало планы двухнедельного визита, который готовили очень долго и тщательно. Ссылаясь на охранную фирму, отвечающую за безопасность принца, The Times утверждает, что Гарри стал мишенью для шести террористических атак. Подробности при этом не раскрываются.

В материале отмечается, что герцог очень хочет, чтобы отец увидел внуков, с которыми не встречался четыре года. Однако организовать такую встречу в спешке будет почти нереально — расписание монарха крайне плотное. Вряд ли состоится и встреча со старшим братом Уильямом, наследником престола. В последний раз братья виделись на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

А ранее сообщалось, что принц Гарри пришёл в ярость из-за отказа в охране и готов был отменить поездку в Британию. По информации Би-би-си, всего за несколько дней до визита он узнал, что автоматическая полицейская защита семье не положена, и был сильно расстроен, из-за чего начал пересматривать все планы.