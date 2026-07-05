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5 июля, 15:32

В России — конный бум: лошадей раскупают как горячие пирожки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Шедеврум

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Шедеврум

В России зафиксировали резкий рост продаж лошадей: только за последний месяц заводчики реализовали или забронировали по 7–8 голов. Такую информацию приводит телеграм-канал Mash.

По словам коневодов, ещё недавно одно животное могло дожидаться покупателя по 2–3 месяца. Сейчас цены на лошадей колеблются в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей, а окончательная стоимость зависит от возраста, породы и уровня подготовки.

Канал также приводит примерную смету на содержание: очистка копыт обойдётся примерно в 3 тысячи рублей, замена подков раз в 1–2 месяца — ещё в 1 тысячу. На сено уйдёт 2–3 тысячи, на подкормку — порядка 5 тысяч. Годовое ветеринарное обслуживание добавит к расходам ещё около 6 тысяч рублей.

В Риме десятки лошадей сбежали с репетиции парада, устроив переполох
В Риме десятки лошадей сбежали с репетиции парада, устроив переполох

Ранее сообщалось, что жительница Франции отказалась от личного автомобиля и пересела на лошадь. На такой шаг она пошла из-за резкого подорожания топлива в Евросоюзе. Владелица конюшни по имени Клара теперь передвигается верхом в повседневных делах. На лошади она отправляется за покупками, в аптеку и даже возит своего сына до школы.

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Юлия Сафиулина
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