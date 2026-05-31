В Риме десятки лошадей сбежали с репетиции парада, устроив переполох

В итальянской столице накануне одного из главных государственных праздников произошло ЧП. С репетиции ежегодного военного парада, приуроченного ко Дню республики, который страна отмечает 2 июня, сбежали десятки лошадей. Как сообщает издание La Repubblica, животные оказались без контроля и разбежались по улицам и площадям южных районов Рима, вызвав панику у прохожих и создав аварийные ситуации на дорогах.

По предварительным данным полиции, начавшей расследование, массовый побег спровоцировал внезапный испуг. Животные пришли в состояние паники из-за звуков фейерверков и взрывов петард, которые, предположительно, запустил кто-то из участников или зрителей репетиции. В момент происшествия лошади были без седоков, что серьёзно затруднило контроль над ними.

В возникшей суматохе пострадали как люди, так и сами животные. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Двое из них были экстренно госпитализированы с серьёзными повреждениями, угрожающими здоровью. Кроме того, инцидент привёл к травмам 15 лошадей. Некоторые из них споткнулись, ударились о препятствия или были травмированы во время хаотичного бегства. Ветеринары сейчас осматривают животных, чтобы оценить степень тяжести ранений.

Полиция ведёт детальное расследование. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить виновного, запустившего пиротехнику, и выяснить точную причину паники. Организаторы парада вынуждены пересматривать меры безопасности на предстоящем торжестве. Подобные инциденты на генеральных репетициях случаются крайне редко. Глава римской полиции заявил, что все допустившие ошибки будут наказаны.

