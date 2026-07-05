Жених Лерчек раскрыл отношения с её детьми от предыдущего брака

Луис Сквиччиарини, которого связывают романтические отношения с блогершей Валерией Чекалиной, высказался о её детях от прежних отношений. Танцор ответил на вопросы подписчиков в соцсети и рассказал, что в Россию влюбился во время первой поездки еще в 2008 году.

«Если любишь человека, берёшь его полностью», — написал танцор в соцсетях.

При этом признался, что больше всего его покорила сама Валерия, и он не придавал значения тому, есть ли у нее дети от предыдущих отношений. Также он отметил, что дети Лерчек позитивно восприняли нового «папу». По его словам, они общаются вместе, шутят и проводят время за играми. Луис добавил, что семья даже ходила на квесты и играет в уно.

Ранее Лерчек поделилась переживаниями о том, как её диагноз восприняли дети. По словам блогера, именно этот разговор оказался для неё самым тяжёлым за всё время борьбы с заболеванием. Откровениями она поделилась в интервью Надежде Стрелец. По словам блогера, во время совместной встречи с психологом её дочь Алиса изобразила на рисунке собственные страхи. Девочка показала, насколько тяжело переживает болезнь матери.