Защита блогерши Лерчек открестилась от иска к Отару Кушанашвили

Адвокат блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) заявил, что у них нет информации о возможном иске к телеведущему Отару Кушанашвили. До этого сам журналист рассказывал, что ему якобы пригрозили судом после того, как он высказался о её болезни.

«Нет, ничего не известно [об иске]», — сказал «Известиям» адвокат блогерши Олег Бадма-Халгаев в ответ на соответствующий вопрос.

Телеведущий раскритиковал блогершу за то, что она, по его словам, слишком активна во время лечения: ходит на мероприятия и ведёт соцсети, хотя пациенты с таким диагнозом обычно не покидают палаты. Адвокат Лерчек заявил, что ничего не знает о претензиях к Кушанашвили. Сама Валерия Чекалина пытается понять причины появления онкологического заболевания. К развитию болезни могли привести как сильные эмоциональные потрясения, так и серьёзная гормональная нагрузка на организм.