Подсветка ключевых зданий в Молдавии цветами американского флага была попыткой заручиться поддержкой Соединённых Штатов. Такое мнение высказал депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя, передаёт РИА «Новости».

По его словам, подобные действия можно расценивать как стремление продемонстрировать лояльность Вашингтону в условиях, когда внешняя поддержка руководства страны находится, по его оценке, в сложной ситуации. Цырдя заявил, что речь идёт о попытке «политического заигрывания» с США на фоне внутреннего и внешнего давления на молдавские власти.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что 4 июля в стране подсветили ряд административных зданий в цвета флага США в честь Дня независимости. В политических кругах такие действия уже назвали символическим жестом, отражающим текущий внешнеполитический курс Кишинёва.