Сербский теннисист Новак Джокович переписал историю Уимблдона, установив новый рекорд по количеству побед в матчах. Одержав 106-ю победу над Романом Сафиуллиным в четв`ртом круге, он превзош`л достижение Роджера Федерера.

Джокович лидирует по числу выигранных матчей на турнирах Большого шлема (408), включая рекордные 104 победы на Открытом чемпионате Австралии. Хотя на Уимблдоне он пока имеет семь титулов против восьми у Федерера.

В свои 39 лет, занимая 8-е место в рейтинге ATP, Джокович является обладателем 24 титулов Большого шлема в мужском одиночном разряде – это абсолютный рекорд. Его карьера также включает олимпийское золото, бронзу и Кубок Дэвиса, а также беспрецедентные 428 недель в статусе первой ракетки мира.