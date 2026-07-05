Российские теннисисты впервые с 2019 года не дошли до четвертьфинала Уимблдона

Российские теннисисты не смогли пробиться в четвертьфинал одиночных разрядов на Уимблдоне впервые с 2019 года. Дальше всех из россиян в текущем турнире продвинулся Роман Сафиуллин. В четвёртом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу.

В женском одиночном разряде российские спортсменки не смогли преодолеть третий круг. Итог — ни одной представительницы России дальше турнира. При наличии в сетке российских теннисистов такой результат в последний раз фиксировался в 2019 году. В 2020-м Уимблдон не проводился из‑за пандемии, а в 2022-м россиян не допускали на фоне ситуации вокруг Украины.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на травяном покрытии. Турнир завершится 12 июля. Призовой фонд Уимблдона составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующие победители — Янник Синнер (Италия) и Ига Свёнтек (Польша).

Ранее Life.ru писал, что Сафиуллин расплакался после победы над восходящей звездой тенниса на Уимблдоне. Он одолел бразильца Жуана Фонсеку. Поединок на травяных кортах Лондона закончился с сухим счетом 6:3, 6:3, 6:3.