Россиянин Сафиуллин расплакался после победы над восходящей звездой тенниса на Уимблдоне

Российский теннисист Роман Сафиуллин одолел бразильца Жуана Фонсеку в третьем раунде Уимблдона. Поединок на травяных кортах Лондона закончился с сухим счетом 6:3, 6:3, 6:3

28-летний спортсмен из России (132-я ракетка) попал в основную сетку через квалификационный отбор, тогда как его 19-летний соперник имел 24-й номер посева. После победы Сафиуллин не смог сдержать слёз.

«После US Open мне пришлось взять паузу, чтобы вылечить травму. Это время было очень тяжёлым. Даже полгода назад я не знал, смогу ли вернуться. Я очень счастлив вернуться сюда», — отметил россиянин.

Следующим барьером для уроженца Подольска станет сильнейший в паре Новак Джокович (Сербия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

В активе россиянина пока нет трофеев под эгидой ATP. Самым громким достижением на мэйджорах для него остается четвертьфинал Уимблдона, датированный 2023 годом.

Бразилец уже взял два титула на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов, а его пиковый результат на «Шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» 2026 года.

Третий в сезоне крупный теннисный форум проходит на траве и финиширует 12 июля. Призовой фонд состязаний составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующий чемпион — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Уимблдонский турнир, старейший и наиболее престижный из серии Большого шлема, проходит на рубеже июня и июля в лондонском районе Уимблдон на площадках Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Это единственный «мэйджор», покрытие которого осталось традиционно травяным, что диктует особую игровую динамику с акцентом на сильную подачу, частые выходы к сетке и взрывную скорость. Уимблдон известен своими строгими традициями: участники обязаны соблюдать тотально белый дресс-код, на кортах полностью отсутствуют рекламные баннеры, а зрители наслаждаются атмосферой за бокалом фирменного Pimm’s и порцией клубники со сливками. Непременным атрибутом соревнований является присутствие членов британской королевской семьи. Турнирная сетка включает пять взрослых разрядов: мужской и женский одиночные, парные мужские и женские, а также микст. Абсолютными рекордсменами по числу одиночных титулов остаются Роджер Федерер (8 побед) и Мартина Навратилова (9 побед).