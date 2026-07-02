Российское дерби на Уимблдоне завершилось победой Самсоновой
Обложка © ТАСС / АР / Brian Inganga
Людмила Самсонова продолжила выступление на Уимблдоне, пробившись в третий круг турнира после победы над Дианой Шнайдер.
Матч между российскими теннисистками завершился в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Самсоновой.
В мировом рейтинге WTA Самсонова занимает 41-е место, Шнайдер — 15-е.
Следующей соперницей Самсоновой станет чешская теннисистка Мария Боузкова, находящаяся на 23-й позиции рейтинга.
Ранее турнир покинула первая ракетка России Мирра Андреева, уступившая в матче второго круга Барборе Крейчиковой из Чехии. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.