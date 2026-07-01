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1 июля, 19:34

Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне, уступив Крейчиковой

Мирра Андреева. Обложка © X / wta

Мирра Андреева. Обложка © X / wta

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Андреева была посеяна на турнире под пятым номером, тогда как Крейчикова выступает без номера посева.

После этой победы чешская теннисистка вышла в третий круг, где сыграет со своей соотечественницей Николой Бартуньковой.

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Для 19-летней Андреевой нынешний сезон уже стал одним из самых успешных в карьере. В июне россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема, став победительницей Открытого чемпионата Франции.

Крейчикова, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде — Открытого чемпионата Франции 2021 года и Уимблдона 2024 года.

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Напомним, в первом круге Андреева одолела представительницу Польши Магду Линетт (59-я ракетка мира). Поединок завершился в двух сетах. Андреева взяла верх со счётом 7:5, 6:4.

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Артём Гапоненко
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