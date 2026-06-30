Самсонова переиграла Кудерметову и прошла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Полину Кудерметову, которая в конце прошлого сезона сменила спортивное гражданство и теперь представляет Узбекистан.

Матч завершился победой Самсоновой в двух сетах — 6:3, 6:3. Россиянка не имела номера посева, а её соперница пробилась в основную сетку через квалификацию.

Во втором круге турнира Самсонову ждёт встреча с ещё одной представительницей России — Дианой Шнайдер, посеянной под 15-м номером.

По итогам стартового раунда в женском одиночном разряде борьбу на Уимблдоне продолжают семь российских теннисисток. Помимо Самсоновой и Шнайдер, во второй круг вышли Анастасия Гасанова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Анна Блинкова.

27-летняя Самсонова занимает 41-е место в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема остаётся выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году.

Ранее путёвку во второй раунд Уимблдона оформили россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. При этом Сафиуллин выбил из турнира соотечественника Андрея Рублёва.