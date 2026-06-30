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30 июня, 19:55

Хачанов с победы начал выступление на Уимблдоне и вышел во второй круг

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдонском турнире, обыграв в первом круге британца Билли Харриса.

Встреча продолжалась четыре сета и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3 в пользу 19-й ракетки посева. Харрис пробился в основную сетку через квалификацию, однако навязать борьбу россиянину не сумел.

Во втором круге Хачанов сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.

Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона, обыграв немку Лис
Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона, обыграв немку Лис

Ранее путёвку во второй раунд Уимблдона также оформили россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. При этом Сафиуллин выбил из турнира соотечественника Андрея Рублёва.

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Артур Лапсаков
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