Хачанов с победы начал выступление на Уимблдоне и вышел во второй круг

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдонском турнире, обыграв в первом круге британца Билли Харриса.

Встреча продолжалась четыре сета и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3 в пользу 19-й ракетки посева. Харрис пробился в основную сетку через квалификацию, однако навязать борьбу россиянину не сумел.

Во втором круге Хачанов сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.

Ранее путёвку во второй раунд Уимблдона также оформили россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. При этом Сафиуллин выбил из турнира соотечественника Андрея Рублёва.