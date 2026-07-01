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1 июля, 20:55

Россиянка Александрова пробилась в третий круг Уимблдона

Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / IMAGO / Beautiful Sports Internati

Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / IMAGO / Beautiful Sports Internati

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Таиланда Ланлану Тараруди.

Матч завершился победой россиянки в двух сетах — 7:5, 7:5. Александрова была посеяна на турнире под 18-м номером, а её соперница выступала без номера посева.

В третьем круге Александрова встретится с американкой Ивой Йович, получившей на турнире 16-й номер посева.

31-летняя россиянка занимает 19-е место в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла пять турниров под эгидой организации в одиночном разряде и четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема.

Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Мериду
Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Мериду

Тем временем другая российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

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Артём Гапоненко
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