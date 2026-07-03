Украинка Костюк обыграла Блинкову на Уимблдоне и отказалась жать ей руку
Марта Костюк в матче 2-го круга теннисного турнира Уимблдон против Анны Блинковой. Обложка © ТАСС / АР / Kin Cheung
Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на Уимблдоне, уступив во втором круге украинской спортсменке Марте Костюк.
Матч получился упорным и растянулся на три сета — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Костюк. После завершения встречи украинка отказалась жать руку российской теннисистке.
Костюк, посеянная под 12-м номером, продолжит борьбу на турнире и в следующем раунде встретится с американкой Эммой Наварро.
Блинкова, не имевшая посева, занимает 141-е место в рейтинге WTA, тогда как её соперница находится на 13-й строчке мирового рейтинга.
Ранее Life.ru рассказывал, что другая российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Таиланда Ланлану Тараруди. Матч завершился победой россиянки в двух сетах — 7:5, 7:5.
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