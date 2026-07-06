В Италии установили мировой рекорд, запустив крупнейший бумажный самолётик

Самый большой в мире бумажный самолётик построили и успешно запустили в Италии. Авторами проекта стали студенты из Пизы, которые представили модель ICARUS на форуме WMF — We Make Future в Болонье. После выполнения всех требований достижение официально включили в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает пресс-служба университета и популяризатор науки Якопо Д'Алезио.

Над созданием самолётика команда работала несколько месяцев. Вместо привычного подхода к изготовлению бумажных моделей участники проекта использовали методы, характерные для авиастроения. Они разработали полноценную силовую схему с лонжеронами, нервюрами и хвостовым оперением, а форму крыла подбирали с учётом аэродинамических расчётов и испытаний уменьшенных образцов.

Готовая конструкция получила размах крыльев 20,04 метра при длине 7 метров. Масса самолёта составила 28,49 килограмма. Во время рекордной попытки ICARUS пролетел 59 метров, превзойдя результат, установленный в 2013 году специалистами Брауншвейгского технологического института.







Для постройки модели потребовалось около 300 килограммов бумаги и примерно 60 килограммов клея. Наиболее нагруженные элементы изготовили из листов плотностью 120 г/м², тогда как для внешней обшивки использовали бумагу плотностью 40 г/м². Чтобы сохранить прочность без значительного увеличения массы, внутри применили сотовую конструкцию.

Получить мировой рекорд можно было лишь при соблюдении строгих условий. Самолёт должен был стартовать с платформы высотой до трёх метров, управляться одним человеком и преодолеть не менее 15 метров. Все эти требования команда выполнила с большим запасом. Официальное подтверждение рекорда состоялось 25 июня на площадке выставочного комплекса BolognaFiere в Болонье. В проекте также участвовал популяризатор науки Якопо Д'Алезио, известный под псевдонимом Jakidale.

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