В Мурино ребёнок спалил квартиру соседей горящим бумажным самолётиком

В Мурино ребёнок устроил пожар в соседской квартире, запуская с балкона горящие бумажные самолётики. Об этом пишет Mash на Мойке со ссылкой на хозяйку сгоревшего жилья.

Квартира вспыхнула на восьмом этаже дома на Екатерининской улице. Там жила женщина с двумя детьми. В момент пожара дома находилась её 11-летняя дочь. Девочка успела выбежать, забрала с собой собаку и начала звать соседей на помощь.

Пожарные быстро прибыли на место и потушили огонь, но квартира сильно пострадала. По словам хозяйки, жильё фактически выгорело, семья осталась без нормальных условий для жизни.

Позже нашёлся свидетель, который рассказал, что несколько дней замечал ребёнка из квартиры выше. По его словам, мальчик регулярно запускал с балкона горящие бумажные самолётики. Один из них мог залететь в её квартиру и стать причиной пожара.

Мужчина, по словам хозяйки, успел снять происходящее на видео, но из-за суматохи не передал ей кадры сразу. Сейчас женщина пытается найти свидетеля, чтобы получить запись.

После пожара мать с дочкой и сыном вынуждены жить у друзей. Если вина соседского ребёнка подтвердится, пострадавшая намерена требовать компенсацию у его родителей, чтобы восстановить уничтоженную квартиру.

Ранее Life.ru писал, что с начала лета в России уже произошли десятки пожаров из-за поджогов тополиного пуха. О таких случаях сообщают жители Москвы, Самары, Ижевска, Кургана, Оренбурга и других городов. Особенно опасно, когда «летний снег» поджигают дети во дворах многоэтажек. В Москве несовершеннолетние уже устраивали такие пожары рядом с припаркованными машинами и у детской площадки. К счастью, в этих эпизодах обошлось без пострадавших.