Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 11

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России продолжают отражать налёт беспилотной авиации на столичный регион. В ночь на понедельник система ПВО сбила ещё четыре беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Таким образом, общее количество воздушных целей, перехваченных на подлёте к Москве с начала текущих суток, достигло одиннадцати. О пострадавших и серьёзных разрушениях на земле не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская ПВО за день нейтрализовала 116 украинских дронов самолётного типа над регионами страны. Инциденты произошли с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым