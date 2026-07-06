Над Ульяновской областью уничтожили три беспилотника, пострадавших нет
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Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет», — отметил Русских.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее в ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом общее количество украинских дронов, сбитых в московском регионе с начала суток, увеличилось до 11.
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