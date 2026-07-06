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Регион
6 июля, 04:57

Над Ульяновской областью уничтожили три беспилотника, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет», — отметил Русских.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Ранее в ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом общее количество украинских дронов, сбитых в московском регионе с начала суток, увеличилось до 11.

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Тимур Хингеев
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