Над Ульяновской областью уничтожили три беспилотника, пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет», — отметил Русских.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом общее количество украинских дронов, сбитых в московском регионе с начала суток, увеличилось до 11.