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6 июля, 06:46

Над Смоленской областью за ночь сбили шесть украинских БПЛА

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

За минувшую ночь над Смоленской областью силы Минобороны России сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём телеграм-канале.

По его словам, пострадавших среди жителей нет. Повреждений зданий, объектов инфраструктуры и других разрушений также не зафиксировано.

«Будьте бдительны, при обнаружении частей БПЛА не подходите к ним, сообщите об их местоположении по номеру 112», — заключил глава региона.

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Ранее в Смоленской области беспилотники атаковали промышленный объект, после чего там начался пожар. Экстренные службы прибыли на место, возгорание уже локализовали. Губернатор Анохин сообщил, что жители не пострадали, угрозы для населения и гражданской инфраструктуры нет.

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Владимир Озеров
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