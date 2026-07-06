Над Смоленской областью за ночь сбили шесть украинских БПЛА

За минувшую ночь над Смоленской областью силы Минобороны России сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём телеграм-канале.

По его словам, пострадавших среди жителей нет. Повреждений зданий, объектов инфраструктуры и других разрушений также не зафиксировано.

«Будьте бдительны, при обнаружении частей БПЛА не подходите к ним, сообщите об их местоположении по номеру 112», — заключил глава региона.

Ранее в Смоленской области беспилотники атаковали промышленный объект, после чего там начался пожар. Экстренные службы прибыли на место, возгорание уже локализовали. Губернатор Анохин сообщил, что жители не пострадали, угрозы для населения и гражданской инфраструктуры нет.