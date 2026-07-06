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6 июля, 08:08

Экс-главу Росавиации Нерадько заключили под стражу в «Матросскую Тишину»

Обложка © ТАСС /Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС /Кирилл Кухмарь

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько заключили под стражу в следственный изолятор «Матросская Тишина» в Москве. По данным SHOT, он помещён в спецблок.

«Матросская Тишина»

Экс-чиновник пробудет в СИЗО как минимум до 2 сентября. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Перед арестом в загородном доме Нерадько прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли интересующие их документы. Бывшему главе ведомства грозит до десяти лет лишения свободы. Вместе с ним по делу проходят и два его бывших заместителя — Сергей Тимошенко (также бывший замгубернатора Брянской области) и Константин Махов.

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Напомним, 3 июля Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Экс-чиновник был задержан в тот же день в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Нерадько подозревается в хищении бюджетных средств при строительстве объектов в рамках госконтрактов, в том числе при возведении взлётно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, где, по информации СМИ, могли быть похищены около 800 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для 65-летнего Нерадько меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был выведен из зала суда в наручниках и помещен в автозак. Защита уже подала апелляционную жалобу на арест. Нерадько занимал пост руководителя Росавиации с 2009 по 2023 год.

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Никита Никонов
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