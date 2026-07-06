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6 июля, 09:31

19-летняя канадка Макинтош побила старейший мировой рекорд в женском плавании

Саммер Макинтош на Олимпиаде в Париже. Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Саммер Макинтош на Олимпиаде в Париже. Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Канадская спортсменка Саммер Макинтош переписала историю мирового плавания. На национальных соревнованиях она побила рекорд, который оставался неприступным почти два десятилетия.

Дистанцию 200 метров баттерфляем 19-летняя пловчиха преодолела за 2 минуты 1,65 секунды. Предыдущее высшее мировое достижение принадлежало китаянке Лю Цзыгэ, чей результат 2 минуты 1,81 секунды был установлен ещё на Всекитайских играх 17 лет назад.

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А в конце июня нидерландка Маррит Стенберген на турнире в Риме обновила мировой рекорд на стометровке вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 51,68 секунды, улучшив достижение шведки Сары Шёстрём, державшееся с 2017 года. Второе место заняла представительница Гонконга Шивон Хоуи, третье — итальянка Сара Кертис.

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Юрий Лысенко
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