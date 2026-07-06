Врач Умнов: Алкогольный паралич может проявляться ощущением ненадетых носков

Онемение, покалывание, жжение в руках и ногах, а также странное ощущение, будто на вас надеты носки или перчатки, хотя их нет, — всё это может быть первыми признаками тяжёлого неврологического заболевания. Хирург Александр Умнов в беседе с Life.ru объяснил, как алкоголь разрушает нервы и к чему это приводит.

Алкогольная полинейропатия — это неврологическое заболевание, при котором человек испытывает слабость, покалывание, жжение или боль в руках и ногах. Двигаться становится сложно. Без лечения эта болезнь может привести к инвалидности. Александр Умнов Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Основная причина — злоупотребление алкоголем, пояснил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения. Спиртное повреждает нервные волокна, из-за чего импульсы от тела к мозгу передаются неправильно. Это вызывает потерю чувствительности и координации движений. Количество алкоголя, которое может привести к полинейропатии, зависит от возраста, пола, хронических заболеваний и индивидуальных особенностей.

Симптомы зависят от того, какие нервы повреждены. Если страдают сенсорные нервы — возникает онемение, покалывание, жжение, боль, повышенная чувствительность к прикосновениям и то самое ощущение «несуществующих носков». При поражении двигательных нервов появляются мышечная слабость, нарушение координации, невозможность выполнять привычные действия, вплоть до полной неподвижности. Если затронуты вегетативные нервы — начинаются проблемы с терморегуляцией, давлением, потоотделением и работой внутренних органов.

Алкогольная нейропатия может развиваться по-разному. Острая форма возникает за несколько часов или дней после запоя, особенно при дефиците витамина В1. Хроническая прогрессирует незаметно, в течение месяцев или лет, и часто её замечают слишком поздно — когда человек уже теряет способность двигаться.

При появлении первых симптомов Умнов советует немедленно обратиться к неврологу. Врач проведёт осмотр и назначит электронейромиографию — исследование, которое покажет, как реагируют мышцы и нервы на раздражители. Лечение включает антиоксиданты для защиты нервных волокон, витамины группы В для восстановления нервной системы и препараты для улучшения кровотока.

«Ключевое условие лечения — полный отказ от алкоголя. Если у пациента есть зависимость, сначала лечат её. Но надо иметь ввиду, что при полной неподвижности помочь пациенту будет крайне сложно», — предупредил врач.

Ранее в Минздраве напомнили, что безопасной дозы алкоголя не существует. Риск начинается с первых граммов и растёт с объёмом выпитого. Спиртное поражает сердце, нарушает его проводимость и повышает давление, а каждая дополнительная порция в сутки увеличивает риск аритмии примерно на 8%. Полный отказ снижает частоту рецидивов с 73 до 53 процентов. Алкоголь также признан канцерогеном и разрушает печень, нервную систему и ЖКТ.