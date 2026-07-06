В ГД назвали список документов, которые можно подписать дистанционно в 2026-м

В 2026 году сфера применения электронной подписи продолжает расширяться. О том, какие документы уже можно оформлять дистанционно и в каких случаях по-прежнему потребуется бумага, рассказал Life.ru депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Электронная подпись значительно упрощает жизнь и бизнесу, и простым гражданам. Но важно помнить, что выбор вида подписи зависит от того, какой документ вы подписываете. Для налоговой отчётности и судов нужна УКЭП, для внутренних документов может хватить УНЭП или даже простой подписи. Законодательство в этой сфере постоянно развивается, и 2026 год принёс новые возможности Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

По словам депутата, закон предусматривает три вида электронной подписи: простую (ПЭП), усиленную неквалифицированную (УНЭП) и усиленную квалифицированную (УКЭП). Последняя является полным аналогом собственноручной подписи и используется практически во всех юридически значимых процедурах, если закон не требует обязательного бумажного носителя.

С помощью УКЭП можно сдавать налоговую и бухгалтерскую отчётность в ФНС, Социальный фонд и Росстат, участвовать в госзакупках, подписывать контракты и банковские гарантии, регистрировать бизнес и вносить изменения в ЕГРЮЛ, оформлять сделки с недвижимостью через Росреестр, заключать договоры через системы электронного документооборота, а также подписывать трудовые договоры, соглашения, документы о материальной ответственности, дисциплинарных взысканиях, изменении условий труда и заявления об увольнении.

Кроме того, квалифицированная подпись применяется при подаче документов в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, работе с государственными информационными системами, включая «Честный знак», «Электронный бюджет», «ФГИС Зерно» и «Федресурс», взаимодействии с Федеральной таможенной службой, регистрации объектов налогообложения игорного бизнеса, а также при нотариальном удостоверении электронных сделок. Для оформления электронной медицинской книжки заявление через Госуслуги можно подписать простой электронной подписью.

Панеш уточнил, что простая электронная подпись подходит для авторизации на Госуслугах, подачи ряда заявлений и других менее формальных процедур. УНЭП используется во внутреннем документообороте компаний, при подаче декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика и обмене документами с контрагентами, если стороны заранее договорились признавать такую подпись.

При этом закон сохраняет исключения. Электронная подпись не применяется, если нормативные требования прямо предусматривают бумажную форму документа. В частности, речь идёт об актах о несчастных случаях на производстве, журналах инструктажей по охране труда и ряде других документов, для которых цифровой формат пока не допускается.