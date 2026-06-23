Правительство РФ запустит эксперимент по доступу к госуслугам из-за рубежа

Правительство РФ утвердило перечень государств для проведения пилотного проекта по предоставлению доступа к госуслугам за рубежом. Эксперимент, который начнётся 1 июля, также затронет выдачу сертификатов для электронной подписи, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

Тестирование завершится в декабре следующего года. Площадками для его реализации станут загранучреждения, подведомственные МИД, а также представительства Россотрудничества. Перечень стран-участниц включает Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Сербию, Турцию и Узбекистан.

Функции по технической обработке обращений от российских граждан возложат на уполномоченный многофункциональный центр, базирующийся в Нижегородской области. Общую координацию работ обеспечит Министерство иностранных дел. Документ также фиксирует правила проведения пилотного проекта.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о внедрении на портале «Госуслуги» функции экстренного оповещения о подозрительных контактах. Инструмент, получивший неофициальное название «тревожная кнопка», позволит гражданам направлять сигналы о попытках мошенничества в государственную систему «Антифрод». Уведомления в автоматическом режиме будут передаваться в кредитные организации и телекоммунальным операторам для оперативного реагирования и блокировки сомнительных операций.