Облитые красной краской активисты устроили протест против корриды в Памплоне

В испанской Памплоне активисты по защите прав животных провели акцию протеста против корриды накануне фестиваля Сан-Фермин, обвинив традицию в жестокости по отношению к быкам. Об этом сообщает Euronews.

В Памплоне активисты выступили против корриды перед фестивалем Сан-Фермин. Видео © Х / PETA UK

Участники акции покрыли себя красной краской, символизирующей кровь, и вышли на улицы города в воскресенье, когда Памплона готовилась к началу праздничных мероприятий. Часть протестующих была одета в костюмы, напоминающие религиозных деятелей. Другие держали плакаты с лозунгами, в том числе с призывами прекратить бой быков.

Во время демонстрации звучали заявления о необходимости проведения фестиваля Сан-Фермин без насилия по отношению к животным. Организаторами акции выступили американская организация PETA и испанская организация по защите прав животных AnimaNaturalis.

Активист Брук Сперлинг заявил, что быки, участвующие в уличных забегах, впоследствии погибают на арене, и подчеркнул, что культурный праздник не должен включать корридy.

Фестиваль Сан-Фермин проходит ежегодно в Памплоне с 6 по 14 июля и включает как религиозные мероприятия в честь святого покровителя Наварры, так и уличные гуляния, центральным событием которых является энсьерро — ежеутренний забег с быками по маршруту длиной 875 метров. Традиция уходит корнями в Средневековье, однако международную известность получила после публикации романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста» в 1926 году. В дни фестиваля, помимо забегов, проводятся парады кукол, выступления музыкальных групп, вечерние корриды и конкурсы фейерверков, а участники обычно носят белую одежду с красным платком. Фестиваль также является объектом критики со стороны зоозащитных организаций, выступающих против использования быков в забегах и корриде.