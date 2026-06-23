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23 июня, 14:39

Разъярённый бык сбежал от мясника и забодал трёх человек

В Китае бык сбежал от мясника в городе Чанша и покалечил троих человек. Обложка © Х / Mothership

В Китае бык сбежал от мясника в городе Чанша и покалечил троих человек. Обложка © Х / Mothership

В китайском городе Чанша разъярённый бык вырвался от мясника и устроил настоящий погром на улицах. Инцидент, в результате которого пострадали три человека, произошёл вечером 21 июня на оптовом рынке провинции Хунань, сообщает Mothership.

В Китае бык сбежал от мясника в городе Чанша и покалечил троих человек. Видео © Х / Mothership

Бык выскочил на проезжую часть в поздний час и на пешеходном переходе снёс двоих мужчин. Удар оказался чудовищной силы: одного из пешеходов буквально подбросило в воздух. Обоих пострадавших госпитализировали, у одного из них врачи диагностировали перелом ребра.

На этом животное не остановилось. Чуть дальше по улице оно атаковало ещё одного прохожего. Охваченные паникой люди бросились прятаться в уличных торговых киосках, пытаясь переждать опасность. Прибывшие на место полицейские были вынуждены ликвидировать быка, чтобы исключить дальнейшие жертвы. Свидетели позже рассказали, что именно в тот злополучный день парнокопытное должны были забить.

Во Франции бык разорвал пах колумбийскому тореадору Хуану де Кастилье на арене
Во Франции бык разорвал пах колумбийскому тореадору Хуану де Кастилье на арене

Ранее в Севилье во время корриды серьёзно пострадал один из самых известных тореадоров Испании Моранте де ла Пуэбла. Бык по кличке Нелегал вонзил ему рог в тело на глубину 10 сантиметров. Пуэбла начал выступление с большим энтузиазмом и успешно завершил первый поединок, отрезав быку часть уха. Однако четвёртый рогатый противник, весящий 512 килограммов, набросился на тореадора, повалил его, растоптал и пригвоздил рогом к арене.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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