Разъярённый бык сбежал от мясника и забодал трёх человек

В китайском городе Чанша разъярённый бык вырвался от мясника и устроил настоящий погром на улицах. Инцидент, в результате которого пострадали три человека, произошёл вечером 21 июня на оптовом рынке провинции Хунань, сообщает Mothership.

В Китае бык сбежал от мясника в городе Чанша и покалечил троих человек. Видео © Х / Mothership

Бык выскочил на проезжую часть в поздний час и на пешеходном переходе снёс двоих мужчин. Удар оказался чудовищной силы: одного из пешеходов буквально подбросило в воздух. Обоих пострадавших госпитализировали, у одного из них врачи диагностировали перелом ребра.

На этом животное не остановилось. Чуть дальше по улице оно атаковало ещё одного прохожего. Охваченные паникой люди бросились прятаться в уличных торговых киосках, пытаясь переждать опасность. Прибывшие на место полицейские были вынуждены ликвидировать быка, чтобы исключить дальнейшие жертвы. Свидетели позже рассказали, что именно в тот злополучный день парнокопытное должны были забить.

Ранее в Севилье во время корриды серьёзно пострадал один из самых известных тореадоров Испании Моранте де ла Пуэбла. Бык по кличке Нелегал вонзил ему рог в тело на глубину 10 сантиметров. Пуэбла начал выступление с большим энтузиазмом и успешно завершил первый поединок, отрезав быку часть уха. Однако четвёртый рогатый противник, весящий 512 килограммов, набросился на тореадора, повалил его, растоптал и пригвоздил рогом к арене.