Тулячка и Роспотребнадзор отсудили у турфирмы 624 000 за сорванный тур в Египет

Роспотребнадзор помог жительнице Тулы отсудить у турфирмы более 600 тысяч рублей за сорванный отдых в Египте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

История началась в мае 2025 года, когда женщина заключила договор и полностью оплатила тур стоимостью 416 тысяч рублей. Однако, когда пришло время получать ваучеры и авиабилеты, офис фирмы оказался закрыт, а телефоны не отвечали.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало иск в защиту прав потребителя. Суд встал на сторону обманутой туристки, расторгнув договор с турфирмой. С компании взыскали 624 тысячи рублей, включая полную стоимость путёвки и штраф в размере 208 тысяч рублей за отказ добровольно вернуть деньги. Решение суда уже вступило в законную силу.

В конце июня Роспотребнадзор опубликовал список из семи столичных зон отдыха, где разрешено купание. В перечень вошли Пионерский пруд в Парке Горького, зона отдыха «Тропарёво», озеро Белое, Первый Путяевский пруд, «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», а также Школьное озеро в Зеленограде. Вода в этих местах соответствует санитарным нормам.